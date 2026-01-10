Армия Ирана заявила о поддержке властей на фоне беспорядков

В нем утверждается, что беспорядки в иранских городах были организованы властями США при поддержке Израиля, а также «террористических и враждебных групп» с целью подрыва общественной безопасности в стране. В этих условиях армия намерена действовать во взаимодействии с другими силовыми структурами для защиты национальных интересов Ирана.