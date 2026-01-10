Газета
Армия Ирана заявила о поддержке властей на фоне беспорядков

Ведомости

Армия Ирана поддержит руководство страны и готова решительно противостоять любым попыткам дестабилизации, говорится в опубликованном агентством Tasnim заявлении командования вооруженных сил.

В нем утверждается, что беспорядки в иранских городах были организованы властями США при поддержке Израиля, а также «террористических и враждебных групп» с целью подрыва общественной безопасности в стране. В этих условиях армия намерена действовать во взаимодействии с другими силовыми структурами для защиты национальных интересов Ирана.

Наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви призвал протестующих захватывать и удерживать города, а работников ключевых отраслей – выйти на всеобщую забастовку. В видеообращении в X он заявил, что цель протестов – не только уличные акции, но и контроль городских центров, а также готовность оставаться на улицах 10–11 января и обеспечивать снабжение.

Протесты в Иране начались 28 декабря на базаре в Тегеране из-за падения курса валюты и роста цен и затем распространились на все провинции. По данным HRANA, погибли 65 человек, по неофициальным оценкам – не менее 217.

