Трамп: большая флотилия направляется в Иран, чтобы склонить его к переговорам

Трамп добавил, что отправленная флотилия больше той, что была в Венесуэле. Она готова быстро выполнить свою миссию, если это будет необходимо, подчеркнул он. Президент США отметил, что время имеет значение, и пригрозил, что если со стороны Ирана не будет реакции, то атака будет намного хуже операции Midnight Hammer («Полуночный молот») в июне 2025 г., во время которой были атакованы три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.