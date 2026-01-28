Трамп: большая флотилия направляется в Иран, чтобы склонить его к переговорам

Трамп: большая флотилия направляется в Иран, чтобы склонить его к переговорамПрезидент США пригрозил ударами по стране
Большая флотилия, возглавляемая авианосцем Abraham Lincoln, направляется в Иран. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Надеюсь, что Иран быстро "сядет за стол" и согласует справедливое и равноправное соглашение – без ядерного оружия, выгодное для всех сторон», – написал он.
Трамп добавил, что отправленная флотилия больше той, что была в Венесуэле. Она готова быстро выполнить свою миссию, если это будет необходимо, подчеркнул он. Президент США отметил, что время имеет значение, и пригрозил, что если со стороны Ирана не будет реакции, то атака будет намного хуже операции Midnight Hammer («Полуночный молот») в июне 2025 г., во время которой были атакованы три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Израильский телеканал 13TV со ссылкой на источники сообщил, что американская авианосная группа прибыла в зону ответственности центрального командования США (Centcom) на Ближнем Востоке вечером 25 января и теперь находится вблизи Ирана. В состав американской флотилии помимо авианосца Abraham Lincoln входят несколько эсминцев и подлодка, оснащенные крылатыми ракетами. На борту авианосца размещены десятки палубных истребителей F-35 и F/A-18.
24 января Sky News писал, что Иран пригрозил «тотальной войной» в ответ на любую атаку США. Заявление прозвучало от старшего иранского чиновника после слов Трампа о направляющейся к региону американской «армаде», которую он, однако, надеется не применять. Чиновник сказал, что Тегеран готов к худшему сценарию и что любое нападение, независимо от его масштаба, будет расценено как полномасштабная война и повлечет максимально жесткий ответ.