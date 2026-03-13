Трамп: США будут наносить очень сильные удары по Ирану на следующей неделе

Al Mayadeen сообщала, что Иран продолжает отвергать все попытки посредничества в вопросе прекращения огня. По данным издания, Тегеран «выдвигает условия и требует реальных гарантий». Так, 11 марта стало известно, что условия включают в себя гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.