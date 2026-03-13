Трамп: США будут наносить очень сильные удары по Ирану на следующей неделе
США в течение следующей недели планируют наносить «очень сильные удары» по Ирану, заявил американский президент Дональд Трамп на телеканале Fox News.
По его словам, Штаты уже нанесли значительный урон Ирану. На его восстановление «уйдут годы», сказал Трамп.
Al Mayadeen сообщала, что Иран продолжает отвергать все попытки посредничества в вопросе прекращения огня. По данным издания, Тегеран «выдвигает условия и требует реальных гарантий». Так, 11 марта стало известно, что условия включают в себя гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.
8 марта The New York Times писала, что расходы США за первую неделю военной кампании против Ирана уже достигли $6 млрд. Об этом Пентагон официально уведомил конгресс. Основная сумма – около $4 млрд – ушла на боеприпасы, преимущественно на перехватчики для уничтожения иранских ракет.
6 марта Трамп потребовал от Тегерана безусловной капитуляции. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции – это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу».