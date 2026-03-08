NYT: США потратили $6 млрд за первую неделю противостояния с Ираном

Основная сумма – около $4 млрд – ушла на боеприпасы, преимущественно на перехватчики для уничтожения иранских ракет. В зоне конфликта сосредоточено более 50 000 американских военнослужащих, два авианосца и десятки бомбардировщиков. Однако, несмотря на сокрушительные удары по руководству и инфраструктуре, в Белом доме до сих пор не могут сформулировать внятные критерии победы.