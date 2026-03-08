Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: США потратили $6 млрд за первую неделю противостояния с Ираном

Ведомости

Пентагон официально уведомил конгресс, что расходы США за первую неделю военной кампании против Ирана уже достигли $6 млрд, пишет The New York Times.

Основная сумма – около $4 млрд – ушла на боеприпасы, преимущественно на перехватчики для уничтожения иранских ракет. В зоне конфликта сосредоточено более 50 000 американских военнослужащих, два авианосца и десятки бомбардировщиков. Однако, несмотря на сокрушительные удары по руководству и инфраструктуре, в Белом доме до сих пор не могут сформулировать внятные критерии победы.

The New York Times отмечает, что президент США Дональд Трамп за первую неделю сменил несколько риторических позиций – от призыва к восстанию внутри Ирана до заявлений о готовности лично выбирать будущего лидера страны. При этом разведка докладывает, что иранское правительство, несмотря на потери, сохраняет устойчивость, а структура власти, скорее всего, уцелеет.

6 марта Трамп потребовал от Тегерана безусловной капитуляции. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции – это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте