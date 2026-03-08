NYT: США потратили $6 млрд за первую неделю противостояния с Ираном
Пентагон официально уведомил конгресс, что расходы США за первую неделю военной кампании против Ирана уже достигли $6 млрд, пишет The New York Times.
Основная сумма – около $4 млрд – ушла на боеприпасы, преимущественно на перехватчики для уничтожения иранских ракет. В зоне конфликта сосредоточено более 50 000 американских военнослужащих, два авианосца и десятки бомбардировщиков. Однако, несмотря на сокрушительные удары по руководству и инфраструктуре, в Белом доме до сих пор не могут сформулировать внятные критерии победы.
The New York Times отмечает, что президент США Дональд Трамп за первую неделю сменил несколько риторических позиций – от призыва к восстанию внутри Ирана до заявлений о готовности лично выбирать будущего лидера страны. При этом разведка докладывает, что иранское правительство, несмотря на потери, сохраняет устойчивость, а структура власти, скорее всего, уцелеет.
6 марта Трамп потребовал от Тегерана безусловной капитуляции. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции – это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу».