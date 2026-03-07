Президент Ирана принес извинения соседним странам за атаки

Президент Ирана принес извинения соседним странам за атакиОн объяснил удары недопониманием в рядах военных
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Ирана одобрил решение воздерживаться от любых атак или ракетных ударов по соседним странам. Об этом пишет The Guardian.
Пезешкиан принес извинения соседним государствам в заранее записанном обращении, которое 7 марта транслировало государственное телевидение.
Он сообщил, что Тегеран прекратит атаки и предположил, что «они были вызваны недопониманием в рядах военных».
Эти комментарии прозвучали на фоне интенсивных ударов со стороны Ирана по арабским странам Персидского залива ранним утром 7 марта, в то время как Израиль и США продолжали свои авиаудары по Ирану, отмечает издание.
Президент Ирана также заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции – это «мечта, с которой им придется отправиться в могилу».
Израильская ЦАХАЛ 7 марта нанесла удары по главному военному университету КСИР имени имама Хусейна в Тегеране и по пусковым установкам в западных и центральных районах Ирана.
Утром иранские ВМС также ударили беспилотниками по американским объектам в ОАЭ, Кувейте и Израиле. Под атаку попали база Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте и радиолокационные станции объекта Сдот-Миха. Три ракеты запущены по объектам в Тель-Авиве.
6 марта президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана безусловной капитуляции и заявил, что у США не будет никакой сделки с Ираном. В интервью Axios он отметил, что его требование означает не формальное заявление о сдаче, а фактическую утрату Тегераном способности продолжать войну.