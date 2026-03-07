Президент Ирана принес извинения соседним странам за атаки

6 марта президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана безусловной капитуляции и заявил, что у США не будет никакой сделки с Ираном. В интервью Axios он отметил, что его требование означает не формальное заявление о сдаче, а фактическую утрату Тегераном способности продолжать войну.