Трамп пояснил свое понимание «безоговорочной капитуляции» Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что его требование «безоговорочной капитуляции» Ирана может означать не формальное заявление о сдаче, а фактическую утрату Тегераном способности продолжать войну. Об этом он сказал в интервью Axios.

«Безоговорочная капитуляция может означать, что [иранцы] объявят об этом. Но это также может быть ситуация, когда они больше не смогут воевать, потому что у них не останется ни людей, ни средств для борьбы», – заявил Трамп.

По словам эксперта по Ирану из Израильского института исследований национальной безопасности Дэнни Цитриновича, если это является официальной позицией США, то военная кампания может продолжаться до краха нынешнего режима в Иране.

6 марта Трамп заявил, что у США не будет никакой сделки с Ираном. Он потребовал от Тегерана безусловной капитуляции.

«Не будет никакой сделки с Ираном, кроме безусловной капитуляции!» – написал он в соцсети TruthSocial. Президент заявил, что после выборов «великого и приемлемого лидера» в Иране США и их союзники будут работать над восстановлением страны.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

