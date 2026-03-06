Газета
Политика

Трамп потребовал от Ирана безусловной капитуляции

Президент США хочет для страны «великого и приемлемого лидера»
Ведомости

У США не будет никакой сделки с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп. Он потребовал от Тегерана безусловной капитуляции.

«Не будет никакой сделки с Ираном, кроме безусловной капитуляции!» – написал Трамп в соцсети TruthSocial. Президент заявил, что после выборов «великого и приемлемого лидера» в Иране США и их союзники будут работать над восстановлением страны.

«Мы и многие наши замечательные и очень смелые союзники и партнеры будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения, сделав его экономически более крупным, лучшим и сильным как никогда прежде. <...> Сделайте Иран великим снова!» – заключил Трамп.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

4 марта вещающее из Лондона оппозиционное издание Iran International сообщило, что совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером исламской республики Моджтабу Хаменеи. Официально Тегеран о назначении не сообщал.

На следующий день портал Axios написал, что президент США Дональд Трамп считает необходимым лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана – так же, как он это делал в Венесуэле. Американский лидер говорил, что сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба, скорее всего, станет его преемником, но подчеркнул, что такой вариант развития событий он считает неприемлемым.

6 марта посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что заявления Белого дома о планах назначать нового лидера Ирана в самой исламской республике считают анекдотом. Он подчеркнул, что США, которые возникли только 250 лет назад, намерены подчинить себе народ Ирана, который существует уже 3000 лет.

Читайте также:Что известно о вероятном новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи
