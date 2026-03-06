Трамп потребовал от Ирана безусловной капитуляции

На следующий день портал Axios написал, что президент США Дональд Трамп считает необходимым лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана – так же, как он это делал в Венесуэле. Американский лидер говорил, что сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба, скорее всего, станет его преемником, но подчеркнул, что такой вариант развития событий он считает неприемлемым.