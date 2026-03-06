Газета
Главная / Политика /

Посол Ирана в России назвал смешным желание США влиять на выбор лидера в Иране

Ведомости

Заявления Белого дома о планах назначать нового лидера Ирана в самой исламской республике считают анекдотом. Об этом заявил «Вестям» посол Ирана в России Казем Джалали.

«Вы знаете, в Иране как анекдот вспоминают подобные слова. Вы понимаете, что нашего верховного лидера избирает совет экспертов. И в Иране говорили, что, может быть, он как кандидат хочет вступить в совет экспертов? Но нужно сначала после кандидатуры получить голоса народа!» – сказал дипломат.

Как подчеркнул Джалали, США намерены подчинить себе народ Ирана, который существует уже 3000 лет, хотя сама страна обрела независимость только 250 лет назад.

5 марта портал Axios писал, что президент США Дональд Трамп считает необходимым лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана – так же, как он это делал в Венесуэле. Американский лидер говорил, что сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба, скорее всего, станет его преемником, но подчеркнул, что такой вариант развития событий он считает неприемлемым.

4 марта СМИ сообщили, что совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером республики Моджтабу Хаменеи, но официально Тегеран о назначении не заявлял.

