Посол Ирана в России назвал смешным желание США влиять на выбор лидера в Иране

«Вы знаете, в Иране как анекдот вспоминают подобные слова. Вы понимаете, что нашего верховного лидера избирает совет экспертов. И в Иране говорили, что, может быть, он как кандидат хочет вступить в совет экспертов? Но нужно сначала после кандидатуры получить голоса народа!» – сказал дипломат.