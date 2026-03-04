Что известно о вероятном новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи

Иранская оппозиция называет Хаменеи одной из самых влиятельных политических фигур в исламской республике, хотя тот и не занимал заметных должностей и не был широко известен. Моджтаба управлял канцелярией своего отца и выступал для других в роли посредника в отношениях с ним, из-за чего его нередко сравнивают с Ахмадом Хомейни – сыном Рухоллы Хомейни, который был ключевым помощником и доверенным лицом в первые годы существования государства.