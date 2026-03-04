Что известно о вероятном новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи

Что известно о вероятном новом верховном лидере Ирана Моджтабе ХаменеиСын погибшего аятоллы не занимал видных должностей, но пользуется авторитетом
Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером Исламской Республики 56-летнего Моджтабу Хаменеи – сына убитого аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило оппозиционное издание Iran International, однако официально Тегеран о назначении не сообщал. Израиль, в свою очередь, уже заявил, что любой преемник станет «безоговорочной целью для ликвидации». О том, чем известен Моджтаба Хаменеи, – в справке «Ведомостей».
Моджтаба Хаменеи родился 8 сентября 1969 г. в Мешхеде – священном для мусульман-шиитов городе в Иране. Он второй сын Али Хаменеи, который был активным участником Исламской революции в 1978-1979 гг. и после ее победы занимал целый ряд высоких постов в новом государстве.
После окончания средней школы в 1987 г. вступил в ряды добровольческого батальона «Хабиб», связанного с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и принял участие в боевых действиях подходящей к концу ирано-иракской войны (1980-1988). Служба в этом подразделении помогла Хаменеи установить связи внутри иранской системы безопасности – многие из его сослуживцев позже заняли высокие должности в КСИР и других структурах.
Летом 1989 г. умер первый верховный лидер Ирана Рухолла Хомейни и Али Хаменеи вскоре был избран его преемником. Моджтаба же в 90-е получил религиозное образование, учился у некоторых из самых видных консервативных шиитских священнослужителей в семинарии в Куме – еще одном священном для этой ветви ислама городе.
Позднее он и сам начал преподавать в семинарии, но не является, в отличие от своего отца, муджтахидом (богословом-правоведом, имеющим право выносить фетвы по вопросам шариата) и аятоллой (почетным званием для наиболее авторитетных муджтахидов). При этом конституция Ирана требует от верховного лидера страны признания высшим религиозным авторитетом, отмечает Iran International.
Иранская оппозиция называет Хаменеи одной из самых влиятельных политических фигур в исламской республике, хотя тот и не занимал заметных должностей и не был широко известен. Моджтаба управлял канцелярией своего отца и выступал для других в роли посредника в отношениях с ним, из-за чего его нередко сравнивают с Ахмадом Хомейни – сыном Рухоллы Хомейни, который был ключевым помощником и доверенным лицом в первые годы существования государства.
По оценкам критиков действующей иранской власти, Моджтаба Хаменеи долгое время укреплял связи политических, силовых и религиозных институтах, а также играл важную роль в координации борьбы с инакомыслием в стране. Об этом заявили и в 2019 г. и власти США, введя против него санкции, добавили, что Али Хаменеи делегировал сыну часть своих руководящих обязанностей.
При этом в 2024 г. Совет экспертов Ирана обсуждал вопрос выбора потенциального преемника верховного лидера, но сам Али Хаменеи тогда заявил, что его сына следует исключить из числа кандидатов, сообщала The New York Times.
В 2004 г. Моджтаба Хаменеи женился на Захре Хаддад-Адель – дочери бывшего председателя иранского парламента и видного консервативного политика Голама-Али Хаддад-Аделя. Она погибла во время ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля 2026 г. У них в браке родилось, по сообщениям СМИ, трое детей, но подробности о них неизвестны.