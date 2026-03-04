Минобороны Израиля назвало любого нового лидера Ирана целью для ликвидации
Любой новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации». Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.
«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения осуществления плана по уничтожению Израиля, угрозе США, свободному миру и странам региона, а также угнетению иранского народа, станет безоговорочной мишенью для ликвидации», – написал Кац.
По словам министра, не имеет значения, как зовут нового лидера и «где он скрывается». Кац подчеркнул, что он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручили армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовиться и «действовать всеми средствами для выполнения этой миссии».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. Он погиб в своей резиденции во время авиаудара.
- Financial Times 3 марта сообщала со ссылкой на источники, что убийство аятоллы стало возможным, так как разведка Израиля многие годы собирала необходимые для этого данные. Были взломаны дорожные камеры в Тегеране, изображения с них шифровались и направлялись на серверы Израиля.
3 марта вещающее из Лондона иранское оппозиционное издание Iran International сообщало, что должность убитого лидера займет его сын Моджтаба Хаменеи. Власти исламской республики официально не сообщали о назначении нового верховного лидера. Однако обещали, что выборы пройдут в кратчайшие сроки. 3 марта Израиль атаковал здание совета экспертов, который отвечает за контроль процедуры избрания.