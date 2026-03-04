Iran International: новым верховным лидером Ирана станет сын Хаменеи

Предыдущего верховного лидера убили 28 февраля. В этот день начались израильские и американские атаки на территории Ирана. Газета Financial Times 3 марта писала со ссылкой на источники, что убийство стало возможным, потому что разведка Израиля в течение многих лет собирала необходимые для этого данные. В частности, были взломаны дорожные камеры в Тегеране. Издание уточнило, что изображения с камер шифровались и направлялись на серверы Израиля.