FT: Израиль смог выследить Хаменеи с помощью взлома дорожных камер

Как пояснили авторы материала, изображения с камер шифровались и направлялись на серверы Израиля. Один из источников рассказал FT, что угол обзора устройства позволил рассмотреть место парковки автомобилей возле резиденции Хаменеи на улице Пастер. Таким же образом разведка смогла понять принципы работы охраняемого комплекса.