FT: Израиль смог выследить Хаменеи с помощью взлома дорожных камер
Израильская разведка в течение многих лет собирала данные, которые позволили совершить убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. В частности, были взломаны дорожные камеры в Тегеране.
Как пояснили авторы материала, изображения с камер шифровались и направлялись на серверы Израиля. Один из источников рассказал FT, что угол обзора устройства позволил рассмотреть место парковки автомобилей возле резиденции Хаменеи на улице Пастер. Таким же образом разведка смогла понять принципы работы охраняемого комплекса.
Специалисты также вывели из строя отдельные компоненты примерно 12 вышек мобильной связи, которые находились рядом с резиденцией.
Хаменеи был убит в первый день вооруженной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля. Вместе с ним погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и другие командиры вооруженных сил.
1 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Хаменеи стало объявлением «открытой войны всем мусульманам». «Убийство высшего политического лидера Исламской Республики <...> со стороны зловещего американско-сионистского альянса является объявлением открытой войны мусульманам, особенно шиитам, по всему миру», – сказал он.