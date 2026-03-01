Президент Ирана: убийство Хаменеи является объявлением войны всем мусульманам
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство верховного лидера Али Хаменеи объявлением «открытой войны всем мусульманам». Слова Пезешкиана передает агентство IRNA.
«Это событие – величайшее испытание для современного мира ислама. Убийство высшего политического лидера Исламской Республики <...> со стороны зловещего американско-сионистского альянса [речь про США и Израиль] является объявлением открытой войны мусульманам, особенно шиитам, по всему миру», – заявил он.
Хаменеи был убит 28 февраля. Он погиб при американо-израильских ударах по Тегерану, его резиденция полностью уничтожена. Вместе с ним были убиты секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и другие командиры вооруженных сил.
На фоне этого иранский аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против Израиля и США. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани анонсировал «самый сильный» удар в ответ на убийство Хаменеи.