В Иране объявили джихад Израилю и США
Иранский аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против Израиля и США после убийства верховного лидера Али Хаменеи и военных руководителей, передает агентство Tasnim.
«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим [Израиль]. Эта месть – религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», – сказал он.
Хаменеи был убит при американо-израильских ударах 28 февраля. Помимо него погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и другие командиры вооруженных сил.