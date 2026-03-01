Газета
В Иране объявили джихад Израилю и США

Ведомости

Иранский аятолла Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против Израиля и США после убийства верховного лидера Али Хаменеи и военных руководителей, передает агентство Tasnim.

«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим [Израиль]. Эта месть – религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», – сказал он.

Хаменеи был убит при американо-израильских ударах 28 февраля. Помимо него погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и другие командиры вооруженных сил.

После этого в Иране объявили о формировании руководящего совета, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания нового. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи.

