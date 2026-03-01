Иран назначил временно исполняющего обязанности верховного лидера

Иран назначил временно исполняющего обязанности верховного лидераАлиреза Арафи будет занимать этот пост до официальных выборов
Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи, сообщил официальный представитель Совета по определению политической целесообразности страны Мохсен Дехнави. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера Исламской Республики.
67-летний Алиреза Арафи – священнослужитель. Член Совета стражей конституции, Совета экспертов Ирана от провинции Тегеран. Возглавлял Международный университет аль-Мустафы в Куме, проводил пятничные молитвы в городе. Родился в городе Мейбод провинции Йезд в 1959 г.
Накануне в Тегеране был убит Али Хаменеи, занимавший пост верховного лидера с 1989 по 2026 г. Он погиб при американо-израильских ударах. В момент атаки он находился в своей резиденции, она полностью уничтожена. В результате ударов помимо Хаменеи погибли начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и другие командиры вооруженных сил, передавали иранские власти.
После этого в Иране объявили о формировании руководящего совета, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания нового. В совет войдут президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции.