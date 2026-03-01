Иран назначил временно исполняющего обязанности верховного лидера

Накануне в Тегеране был убит Али Хаменеи, занимавший пост верховного лидера с 1989 по 2026 г. Он погиб при американо-израильских ударах. В момент атаки он находился в своей резиденции, она полностью уничтожена. В результате ударов помимо Хаменеи погибли начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде и другие командиры вооруженных сил, передавали иранские власти.