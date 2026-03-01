Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Тегеран подтвердил смерть главы минобороны и начальника генштаба ВС Ирана

Ведомости

Начальник генштаба иранской армии Абдул Рахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде были убиты в результате американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля, сообщает Al Jazeera.

Агентство IRNA сообщило, что были убиты и другие командиры вооруженных сил, их имена будут объявлены позднее.

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи 28 февраля в интервью NBS News сообщил, что погибли двое иранских военачальников, но не назвал имен.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её