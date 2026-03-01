Тегеран подтвердил смерть главы минобороны и начальника генштаба ВС Ирана
Начальник генштаба иранской армии Абдул Рахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде были убиты в результате американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля, сообщает Al Jazeera.
Агентство IRNA сообщило, что были убиты и другие командиры вооруженных сил, их имена будут объявлены позднее.
Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи 28 февраля в интервью NBS News сообщил, что погибли двое иранских военачальников, но не назвал имен.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. Несколько взрывов прозвучали в Тегеране. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.