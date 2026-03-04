Стивен Уиткофф решил объяснить отказ от переговоров с Ираном

Уиткофф и Кушнер – не профессиональные переговорщики и дипломаты и в отношении их есть претензии со стороны американского истеблишмента, заметил главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его словам, Трамп назначил их в качестве представителей США на переговорах по принципу кумовства и непотизма. А заявления Уиткоффа относительно американо-иранского диалога лишь рискуют вызвать кризис доверия к американским дипломатам и на других переговорных треках, подчеркнул американист: «Изначально американцы заняли ультимативную позу на переговорах, несмотря на готовность иранской стороны идти на уступки. А затем сознательно вышли из диалога, как только американская армия завершила развертывание сил на Ближнем Востоке». По словам Васильева, Трамп не доверяет своему окружению – он мог бы заменить Уиткоффа на профессионального дипломата, но дело в том, что у американского президента короткая скамейка запасных.