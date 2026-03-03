Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Израиль атаковал здание совета экспертов, выбирающих верховного лидера Ирана

Ведомости

В ходе израильско-американской атаки по Ирану был нанесен удар по зданию совета экспертов в городе Кум, сообщает иранское агентство Mehr. Речь идет об органе, который отвечает за контроль процедуры избрания верховного лидера страны.

Кроме того, по данным агентства, воздушные удары были зафиксированы в районах вблизи Площади революции в Тегеране.

Тем временем армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив начал девятую волну ударов по Тегерану. По сообщению армии, ВВС Израиля приступили к массированной атаке на инфраструктуру иранской столицы.

Израиль заявил об ударах по комплексу правительственных зданий в Тегеране

Политика / Международные новости

Израильский чиновник в интервью FoxNews подтвердил удар по зданию совета экспертов. Он отметил, что иранские чиновники в тот момент выбирали преемника Али Хаменеи. «Мы нанесли удар по руководящему совету ассамблеи экспертов во время их заседания по выбору нового верховного лидера», – сказал он.

При этом иранское государственное телевидение IRIB сообщает, что здание было эвакуировано заранее. О жертвах не сообщается.

3 марта телеканал N12 сообщал, что нового министра обороны Ирана генерала Маджида Ибн Аль-Резы могли убить спустя сутки после того, как он был назначен на пост исполняющего обязанности главы ведомства.

28 февраля эскалация на Ближнем Востоке началась после военной операции США и Израиля против Ирана.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте