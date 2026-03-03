Израиль атаковал здание совета экспертов, выбирающих верховного лидера Ирана

Израильский чиновник в интервью FoxNews подтвердил удар по зданию совета экспертов. Он отметил, что иранские чиновники в тот момент выбирали преемника Али Хаменеи. «Мы нанесли удар по руководящему совету ассамблеи экспертов во время их заседания по выбору нового верховного лидера», – сказал он.