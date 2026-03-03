Израиль атаковал здание совета экспертов, выбирающих верховного лидера Ирана
В ходе израильско-американской атаки по Ирану был нанесен удар по зданию совета экспертов в городе Кум, сообщает иранское агентство Mehr. Речь идет об органе, который отвечает за контроль процедуры избрания верховного лидера страны.
Кроме того, по данным агентства, воздушные удары были зафиксированы в районах вблизи Площади революции в Тегеране.
Тем временем армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тель-Авив начал девятую волну ударов по Тегерану. По сообщению армии, ВВС Израиля приступили к массированной атаке на инфраструктуру иранской столицы.
Израильский чиновник в интервью FoxNews подтвердил удар по зданию совета экспертов. Он отметил, что иранские чиновники в тот момент выбирали преемника Али Хаменеи. «Мы нанесли удар по руководящему совету ассамблеи экспертов во время их заседания по выбору нового верховного лидера», – сказал он.
При этом иранское государственное телевидение IRIB сообщает, что здание было эвакуировано заранее. О жертвах не сообщается.
3 марта телеканал N12 сообщал, что нового министра обороны Ирана генерала Маджида Ибн Аль-Резы могли убить спустя сутки после того, как он был назначен на пост исполняющего обязанности главы ведомства.
28 февраля эскалация на Ближнем Востоке началась после военной операции США и Израиля против Ирана.