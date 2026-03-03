Израиль заявил об ударах по комплексу правительственных зданий в Тегеране
Израильские военные атаковали комплекс правительственных зданий, который занимает несколько улиц в центре Тегерана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили объекты на территории комплекса зданий иранского режима в самом центре Тегерана. В ходе удара по комплексу были сброшены многочисленные боеприпасы на здание президентской резиденции и здание Высшего совета национальной безопасности», – говорится в заявлении.
ЦАХАЛ назвала целью атаки пункт сбора высшего руководства Ирана, члены которого несут ответственность за принятие решений в области безопасности. Кроме того, удары были нанесены по учреждению для подготовки военных офицеров страны.
3 марта портал Al-Monitor сообщил со ссылкой на источники, что США предпринимают попытки убедить страны Ближнего Востока, пострадавшие в результате конфликта, присоединиться к атакам на Иран. Собеседник издания в правительстве Израиля рассказал, что страны Персидского залива в настоящее время занимают выжидательную позицию, но находятся «явно на стороне Америки и нашей страны».