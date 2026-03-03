Израиль заявил об ударах по комплексу правительственных зданий в Тегеране

3 марта портал Al-Monitor сообщил со ссылкой на источники, что США предпринимают попытки убедить страны Ближнего Востока, пострадавшие в результате конфликта, присоединиться к атакам на Иран. Собеседник издания в правительстве Израиля рассказал, что страны Персидского залива в настоящее время занимают выжидательную позицию, но находятся «явно на стороне Америки и нашей страны».