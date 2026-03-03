Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

СМИ: США пытаются убедить страны Ближнего Востока присоединиться к атаке на Иран

Ведомости

Вашингтон предпринимает попытки убедить страны Ближнего Востока, пострадавшие в результате конфликта, присоединиться к атакам на Иран. Об этом пишет Al-Monitor со ссылкой на источники.

Собеседник портала в правительстве Израиля сообщил, что страны Персидского залива в настоящее время занимают выжидательную позицию, но находятся «явно на стороне Америки и нашей страны».

«Вопрос в том, преодолеют ли они свой барьер страха и поймут ли, что свой суверенитет им необходимо защитить», – сказал источник (цитата по ТАСС).

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер потакает избирателям-мусульманам, не поддерживая кампанию США против Ирана. Одновременно американский лидер «рассыпался в похвалах Франции и Германии» и назвал отношения с другими странами Европы «очень крепкими».

28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Трамп называл целью военной операции не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте