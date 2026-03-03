Трамп обвинил Стармера в потакании избирателям-мусульманам
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потакает избирателям-мусульманам, не поддерживая кампанию США против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит Sun.
По словам главы Белого дома, Британия «перестала быть узнаваемой страной». Издание отмечает, что на фоне «серьезных разногласий между трансатлантическими странами» по поводу использования британских баз для бомбардировок Ирана Трамп посетовал, что все «уже не так, как раньше», назвав сложившуюся ситуацию «очень печальной».
Одновременно Трамп «рассыпался в похвалах Франции и Германии». По его словам, «это были самые прочные отношения из всех». Он назвал отношения с другими странами Европы «очень крепкими».
Трамп заявил NewsNation, что достижение целей военной операции в Иране – лишь вопрос времени. По его словам, «это уже совсем близко». Американский лидер назвал ход операции «опережающим график», имея в виду уничтожение ядерного оружия и ракет.
28 февраля Израиль и США атаковали Иран. Трамп называл целью военной операции не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.