N12: Израиль мог убить нового министра обороны Ирана

Хаменеи, как и предыдущий министр обороны страны Азиз Насирзаде, был убит в первый день вооруженной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля. Тогда же погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави и другие командиры вооруженных сил.