Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

N12: Израиль мог убить нового министра обороны Ирана

Ведомости

Нового министра обороны Ирана генерала Маджида Ибн Аль-Резы могли убить спустя сутки после того, как он был назначен на пост исполняющего обязанности главы ведомства, сообщил иранский 12-й канал.

Подробностей происшествия пока нет. Официально власти Ирана не подтвердили эти данные. Однако армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране.

3 марта газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль смог убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, так как разведка страны взломала дорожные камеры в Тегеране. По данным издания, изображения с камер шифровались и направлялись на серверы Израиля.

Хаменеи, как и предыдущий министр обороны страны Азиз Насирзаде, был убит в первый день вооруженной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля. Тогда же погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави и другие командиры вооруженных сил.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте