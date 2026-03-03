N12: Израиль мог убить нового министра обороны Ирана
Нового министра обороны Ирана генерала Маджида Ибн Аль-Резы могли убить спустя сутки после того, как он был назначен на пост исполняющего обязанности главы ведомства, сообщил иранский 12-й канал.
Подробностей происшествия пока нет. Официально власти Ирана не подтвердили эти данные. Однако армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране.
3 марта газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль смог убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, так как разведка страны взломала дорожные камеры в Тегеране. По данным издания, изображения с камер шифровались и направлялись на серверы Израиля.
Хаменеи, как и предыдущий министр обороны страны Азиз Насирзаде, был убит в первый день вооруженной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля. Тогда же погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник генштаба иранской армии Абдула Рахим Мусави и другие командиры вооруженных сил.