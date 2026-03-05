Axios: Трамп намерен лично участвовать в выборе верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп считает, что ему необходимо лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана – так же, как он это делал в Венесуэле. Об этом заявил Axios.
Американский лидер также заявил, что сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба, скорее всего, станет его преемником, но подчеркнул, что такой вариант развития событий он считает неприемлемым.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.