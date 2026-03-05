Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Axios: Трамп намерен лично участвовать в выборе верховного лидера Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп считает, что ему необходимо лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана – так же, как он это делал в Венесуэле. Об этом заявил Axios.

Американский лидер также заявил, что сын убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба, скорее всего, станет его преемником, но подчеркнул, что такой вариант развития событий он считает неприемлемым.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

4 марта совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером Исламской Республики Моджтабу Хаменеи, но официально Тегеран о назначении не сообщал. Израиль, в свою очередь, заявил, что любой преемник станет «безоговорочной целью для ликвидации».

Читайте также:Что известно о вероятном новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её