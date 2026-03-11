В Иране назвали условия для переговоров с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке в меру своих возможностей. Но не нужно делать выводов о посреднической роли российского лидера Владимира Путина в этой ситуации, добавил он.