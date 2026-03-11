Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Иране назвали условия для переговоров с США

Ведомости

Условия Ирана для начала переговоров с США включают в себя гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию. Об этом пишет Al Mayadeen.

По данным издания, Тегеран продолжает отвергать все попытки посредничества в вопросе прекращения огня, «выдвигая условия и требуя реальных гарантий».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке в меру своих возможностей. Но не нужно делать выводов о посреднической роли российского лидера Владимира Путина в этой ситуации, добавил он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте