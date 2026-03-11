Иран отверг все попытки посредничества других стран в прекращении огня

По данным Associated Press (AP), незадолго до начала новой войны на Ближнем Востоке разведка США предупредила Белый дом о бесперспективности попыток смены режима в Иране даже после ликвидации военно-политического руководства страны. Отмечалось, что в исламской республике в настоящее время нет альтернативной политической силы, готовой возглавить государство.