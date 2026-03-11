Газета
Главная / Политика /

Иран отверг все попытки посредничества других стран в прекращении огня

Ведомости

Иран продолжает отвергать все попытки посредничества в вопросе прекращения огня. Об этом сообщает Al Mayadeen в соцсети X.

По данным издания, Тегеран «выдвигает условия и требует реальных гарантий».

По данным Associated Press (AP), незадолго до начала новой войны на Ближнем Востоке разведка США предупредила Белый дом о бесперспективности попыток смены режима в Иране даже после ликвидации военно-политического руководства страны. Отмечалось, что в исламской республике в настоящее время нет альтернативной политической силы, готовой возглавить государство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова в меру своих возможностей оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке, но не стоит делать выводов о посреднической роли российского лидера Владимира Путина в этой ситуации.

