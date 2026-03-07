Разведка США признала невозможность смены режима в Иране военным путем

Разведка США признала невозможность смены режима в Иране военным путемОб этом она предупредила Белый дом незадолго до войны на Ближнем Востоке
Разведка США незадолго до начала новой войны на Ближнем Востоке 28 февраля предупредила Белый дом о бесперспективности попыток смены режима в Иране даже после ликвидации военно-политического руководства страны, передает Associated Press (AP) со ссылкой на несколько источников, знакомых с содержанием секретного доклада Национального разведывательного совета. В этом отчете американская разведка также пришла к выводу, что в Исламской Республике на данный момент нет ни одной альтернативной политической силы, готовой возглавить государство. А иранская элита, несмотря на внутренние и внешние вызовы, способна сохранить преемственность политического курса. В июне 2025 г. директор национальной разведки США Тулси Габбард раскритиковала президента Дональда Трампа за вмешательство США во время 12-дневной войны Израиля против Ирана, после чего президент отстранил ее от участия в обсуждениях ближневосточной политики, сообщал NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме.
С начала войны администрация Белого дома приводила разные аргументы для обоснования американской агрессии против Исламской Республики. Если Трамп оправдывал ее необходимостью навсегда покончить с иранской ядерной и ракетной программой, то министр обороны Пит Хегсет, напротив, говорил о смене режима в Иране. Правда, впоследствии американский президент признал, что он сам был бы не против реализации такого сценария.
Публикация АР последовала на следующий день после избрания 8 марта Советом экспертов нового верховного лидера Ирана – Моджтабы Хаменеи, сына предыдущего главы государства Али Хаменеи, убитого в результате американо-израильских бомбардировок в первый день войны.
Ранее оценки Национального разведывательного совета также опубликовал ряд американских СМИ. В докладе американская разведка также посчитала маловероятной смену власти в Иране за счет развала государственных институтов, писала The Washington Post (WP). Более того, за время американской агрессии собеседники газеты не заметили признаков раскола иранских элит в правительстве или силовых структурах, а также возможного массового народного восстания, которые потенциально могли бы привести к смене политического строя.
О возможной подготовке сотрудниками ЦРУ США вооруженных группировок иранских курдов к восстанию в Иране 4 марта писали CNN, Reuters и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Но с тех пор вооруженных столкновений иранских сил безопасности с курдскими боевиками пока не происходило.
Позже неназванный американский чиновник сообщил WSJ, что Белый дом допустил просчет в оценке действий Ирана после убийства верховного лидера. По его словам, американская администрация рассчитывала, что это событие приведет к краху Исламской Республики или к повторению венесуэльского сценария, когда после похищения президента Николаса Мадуро американским спецназом власть в Каракасе перешла к дружественным Вашингтону силам. В связи с этим советники Трампа посоветовали ему разработать план выхода США из войны с Ираном, опасаясь, что продолжение непопулярных в американском обществе боевых действий приведет к существенному снижению рейтингов президента в преддверии промежуточных выборов, пишет WSJ.
Не хотят продолжения ближневосточной войны также некоторые высокопоставленные чиновники в Израиле, сообщила WP со ссылкой на источники. Они опасаются, что затягивание с подписанием соглашения о прекращении огня может привести к росту израильских военных затрат и, возможно, к мировому экономическому кризису. «Я не уверен, что в наших интересах воевать, пока режим не будет свергнут. Никто не хочет бесконечной истории», – сказал один из собеседников газеты.
На этом фоне Трамп на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) вечером 9 марта анонсировал скорое завершение американо-израильской военной операции против Ирана без обозначения точных сроков. По его словам, США нанесли серьезный урон иранской армии, а американские военные достигли целей раньше намеченного четырехнедельного срока. При этом он пригрозил снова прибегнуть к военной силе, если Тегеран заблокирует транспортировку ближневосточной нефти на мировой рынок в Ормузском проливе.
Белый дом изначально не располагал «планом Б» на случай затягивания конфликта с Ираном, уверен главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его словам, Трамп рассчитывал на быструю капитуляцию Исламской Республики после уничтожения иранской военно-политической верхушки. «Время сейчас играет против Трампа: в мире потенциально может разразиться экономический кризис из-за роста цен на энергоносители, а ядро электората американского президента выступает против войны. Граждане также недовольны пренебрежением американских властей к внутренним проблемам, чем воспользуются демократы», – объяснил эксперт.
Кроме того, отмечает Васильев, Трамп не прислушивается к советам своего ближайшего окружения, чем вызывает раздражение у вице-президента Джей Ди Вэнса. Еще американского президента упрекают за то, что он пошел на поводу у Израиля, делавшего ставку на силовую смену режима в Иране, добавил американист.
Эскалация кризиса и внешнее вмешательство США привели лишь к консолидации иранского общества вокруг своего руководства, констатирует президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Этому, с одной стороны, способствовал факт американо-израильской операции в момент переговоров, а убийство духовного лидера только укрепило этот тренд. С другой стороны, продолжает востоковед, власти смогли продемонстрировать гражданам военные возможности иранской армии.
Режим Исламской Республики доказал свою прочность за счет гибкости системы и способности к воспроизводству верхних звеньев государственного аппарата, замечает Садыгзаде. Кроме того, большая часть иранцев весьма религиозна, поэтому выстроенные на основе доктринальной идеи шиизма институты принимаются иранцами как важная часть их повседневной жизни, говорит эксперт: «Устойчивость исламского строя также удалось обеспечить после подавления массовых антиправительственных протестов в начале года. Тем не менее для противодействия вызовам властям придется проводить военные и экономические реформы, а также повысить эффективность управленческого аппарата».