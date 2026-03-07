Разведка США признала невозможность смены режима в Иране военным путем

Разведка США незадолго до начала новой войны на Ближнем Востоке 28 февраля предупредила Белый дом о бесперспективности попыток смены режима в Иране даже после ликвидации военно-политического руководства страны, передает Associated Press (AP) со ссылкой на несколько источников, знакомых с содержанием секретного доклада Национального разведывательного совета. В этом отчете американская разведка также пришла к выводу, что в Исламской Республике на данный момент нет ни одной альтернативной политической силы, готовой возглавить государство. А иранская элита, несмотря на внутренние и внешние вызовы, способна сохранить преемственность политического курса. В июне 2025 г. директор национальной разведки США Тулси Габбард раскритиковала президента Дональда Трампа за вмешательство США во время 12-дневной войны Израиля против Ирана, после чего президент отстранил ее от участия в обсуждениях ближневосточной политики, сообщал NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме.