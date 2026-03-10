Как изменится Иран при новом лидере

Верховный лидер в Иране является верховным главнокомандующим и фактически определяет направление политики государства. Согласно иранской конституции, для избрания на эту должность Советом экспертов, состоящим из 88 влиятельных в стране шиитских богословов, кандидат должен быть активно вовлечен в политическую и социальную жизнь страны, а также хорошо разбираться в исламском праве (шариат). До 1989 г. предварительным условием для избрания должно было быть еще наличие у претендента духовного звания «марджа ат-таклид» – высшего духовного титула у шиитов, дающего право выносить правовые решения на основе шариата. Но этот пункт был исключен из основного закона в ходе конституционных поправок сразу после смерти в том же году первого духовного лидера Исламской Республики Рухоллы Хомейни.