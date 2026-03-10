Как изменится Иран при новом лидере

Как изменится Иран при новом лидереНаследником убитого Али Хаменеи стал его 56-летний сын
Совет экспертов 8 марта избрал верховным лидером Ирана Сейеда Моджтабу Хаменеи, сына предыдущего главы государства Али Хаменеи, погибшего в первый день американо-израильских бомбардировок, 28 февраля. Об этом сообщили иранские государственные СМИ. До этого он не занимал официальных должностей в государстве, зато тесно сотрудничал с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Верховный лидер в Иране является верховным главнокомандующим и фактически определяет направление политики государства. Согласно иранской конституции, для избрания на эту должность Советом экспертов, состоящим из 88 влиятельных в стране шиитских богословов, кандидат должен быть активно вовлечен в политическую и социальную жизнь страны, а также хорошо разбираться в исламском праве (шариат). До 1989 г. предварительным условием для избрания должно было быть еще наличие у претендента духовного звания «марджа ат-таклид» – высшего духовного титула у шиитов, дающего право выносить правовые решения на основе шариата. Но этот пункт был исключен из основного закона в ходе конституционных поправок сразу после смерти в том же году первого духовного лидера Исламской Республики Рухоллы Хомейни.
После голосования президент страны Масуд Пезешкиан, министр иностранных дел Аббас Арагчи и секретарь совбеза Исламской Республики Али Лариджани приветствовали назначение Моджтабы верховным лидером страны, а также призвали иранский народ к национальному единству. КСИР в своем заявлении присягнул на верность новому главе государства и назвал его избрание «началом нового этапа для Революции и Республики». Кроме того, иранские военные поклялись в «полном повиновении и самопожертвовании при исполнении приказов нового лидера», чтобы сохранить наследие двух предыдущих глав государства. В то же время генштаб армии Ирана пообещал «наказать всех врагов страны», особенно США.
Приветствовала назначение Моджтабы также дружественная Ирану ливанская шиитская организация «Хезболла», которая с начала нового ближневосточного кризиса ведет боевые действия против Израиля. Президент России в поздравительной телеграмме пожелал новому иранскому лидеру «с честью продолжить дело отца», а также подтвердил поддержку Москвы и солидарность с Ираном.
При этом президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что он недоволен назначением сына погибшего аятоллы. До этого в интервью другому американскому телеканалу, ABC News, он говорил, что следующий лидер Ирана «долго не продержится», если его избрание не будет согласовано с Вашингтоном. Кроме того, он говорил, что Моджтаба – «неприемлемый, некомпетентный» и «слабохарактерный» кандидат. Его, по словам руководителя Белого дома, в Иране всерьез никто не воспринимал в качестве потенциального главы государства. В свою очередь, израильские власти после убийства верховного лидера неоднократно предупреждали, что они продолжат преследовать любого его преемника.
Моджтаба Хаменеи родился в сентябре 1969 г. в Мешхеде – втором по величине городе Ирана. Он получил религиозное образование в Тегеране в 1987 г., а затем вступил в КСИР, в составе которого принял участие в боевых операциях на заключительном этапе ирано-иракской войны (1980–1988). В 1999 г. он продолжил обучение в духовной семинарии в Куме (религиозная столица Ирана), где обучался у влиятельных в стране богословов. Впоследствии он начал там преподавательскую деятельность.
Параллельно с этим Моджтаба работал советником своего отца по вопросам безопасности. По данным минфина США, будущий глава государства наращивал за кулисами свое политическое влияние в стране за счет тесных связей с КСИР и военизированным ополчением «Басидж». Он обладал решающим голосом в вопросах контроля над вооружениями Исламской Республики, а также в ядерной программе. Связи с силовыми структурами в последующие годы помогли ему протолкнуть на должность президента страны консерватора Махмуда Ахмадинежада в 2005 и 2009 гг., писала The New York Times.
Кроме того, по данным Bloomberg, Моджтаба якобы контролирует в Иране крупные финансовые активы в одном из крупнейших банков – Ayandeh Bank, а также через близкого к нему иранского бизнесмена будто бы владеет объектами недвижимости в Лондоне общей стоимостью $138 млн. В 2019 г., через год после выхода американской администрации из сделки по иранской ядерной программе, минфин США ввел против него санкции.
Избрание Моджтабы верховным лидером означает утверждение в государстве наследственных традиций с сильным влиянием силовиков, замечает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Это автоматически привело к ослаблению республиканских элементов, что может вызвать некоторую эрозию принципов исламского республиканизма, добавил эксперт: «Выборы нового главы государства произошли во время войны. Вероятно, этот факт предопределит консервацию режима в будущем. Но этот тренд в любой момент может измениться по непредсказуемому сценарию».
Новое руководство Ирана может стать еще более радикальным и антиамериканским, соглашается старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Он объяснил это сильными связями Моджтабы с КСИР. При нем эта структура как организация усилила свои позиции в стране, получив прямой доступ к высшей власти, говорит эксперт. Тем не менее, отмечает Сажин, внутри иранской вертикали еще возможны внутренние дискуссии относительно путей развития Исламской Республики, а также борьба за влияние. «Но в ходе этих споров вряд ли возможны резкие скачки в пользу сторонников мягкого подхода во внешней и внутренней политике», – отметил иранист.
По мнению Васькина, новое руководство вряд ли станет более сговорчивым в переговорах с американской администрацией о прекращении огня. «США и Израиль буквально убили большую часть семьи Хаменеи и второй раз открыли боевые действия во время американо-иранского диалога. Поэтому у Тегерана осталось меньше причин для готовности к компромиссам», – отметил иранист.
С начала боевых действий от американо-израильской агрессии помимо верховного лидера погибла супруга нового руководителя Захра Хаддад-Адель – дочь бывшего председателя иранского парламента и видного консервативного политика Голама-Али Хаддад-Аделя. Всего с начала боевых действий погибло более 1300 человек, из них треть – дети, передает государственная телерадиокомпания Ирана.
В процессе принятия решения на иранском направлении Трамп будет ориентироваться в основном на ход военной кампании, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. При этом эксперт не исключил усиления внутреннего и израильского давления на американского президента на фоне роста военных и экономических издержек, так как текущая антииранская операция привела лишь к приходу к власти в Исламской Республике сторонника более жесткого подхода во внешней политике. «Поэтому Трамп настаивал на согласовании иранцами фигуры нового верховного лидера с ним. Исход военной кампании будет зависеть от внутренней политики Ирана и его военного потенциала», – подытожил американист.