Грозит ли Дональду Трампу переворот из-за войны в Иране

Грозит ли Дональду Трампу переворот из-за войны в ИранеПока недовольство не может перейти в политические действия, которые могут ограничить политику президента
Сенат США не поддержал в ночь на 5 марта (по мск) резолюцию, предусматривающую ограничение полномочий президента Дональда Трампа в качестве главнокомандующего на иранском направлении. Инициатива не достигла реального этапа утверждения, будучи отвергнутой в ходе процедурного голосования. Документ поддержали 47 сенаторов, против высказались 53. Аналогичный результат ожидался 5 марта и при голосовании по такому же документу в палате представителей, где республиканцы также обладают большинством.
Поддержка распределилась привычно практически по партийной линии. Единственным демократом, поддержавшим 52 республиканца, оказался сенатор Джон Феттерман. А в качестве республиканского перебежчика к 46 демократам выступил сенатор от Кентукки Рэнд Пол, неоднократно критиковавший внешнеполитический курс администрации Трампа.
В тексте резолюции подчеркивается, что только конгресс имеет право объявить войну другой стране, а нынешние боевые действия между США и Ираном являются не чем иным, как войной. Как сообщает телеканал NBС News, в качестве основного аргумента в пользу своей интерпретации нынешних событий демократы приводят слова и заявления представителей Белого дома, включая самого Трампа. «Президент Соединенных Штатов назвал это войной против Ирана. Глава объединенного комитета начальников штабов генерал [Дэн] Кейн назвал это войной против Ирана. Госсекретарь [Марко] Рубио <...> назвал это войной против Ирана <...> Это война», – сказал соавтор резолюции (наряду с Полом) сенатор-демократ Тим Кейн (цитата по NBC News).
В связи с этим они требовали немедленного вывода войск «из военных действий, не авторизованных конгрессом». Одновременно с этим в тексте отмечается, что использование военных против Ирана соотносится с понятием «военные действия», используемым в резолюции о военных полномочиях 1973 г. Этот документ был одним из самых значительных ограничителей президентских военных полномочий. Стоит уточнить, что этот же документ позволяет президенту использовать вооруженные силы без санкции конгресса в течение 60 дней, уведомив законодателей в течение 48 часов после начала операции, включая развертывание войск (администрация Трампа предоставила соответствующее уведомление конгрессменам 2 марта, а удары начались 28 февраля). По истечении 60 дней он должен либо вывести войска (на это дается еще 30 дней), либо оставить их там еще на 30 дней, но уже с разрешения конгресса.
Несмотря на успех Трампа в сенате, его бывшие союзники типа журналистов Такера Карлсона и Меган Келли, а также бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин продолжают критиковать его решение атаковать Иран. Согласно мартовскому опросу телеканала NBC News, 54% американцев не поддерживают иранскую кампанию Трампа. Аналогичной позиции придерживаются 58% независимых избирателей (самая важная электоральная группа). Тем не менее критика Трампа со стороны консервативных лидеров общественного мнения пока не сильно ударяет по его популярности среди республиканцев: 77% республиканских избирателей считают, что США должны были ударить по Ирану. Альтернативной позиции придерживаются 15%.
Трамп спокойно может пользоваться положениями закона 1973 г. в течение 60 дней, но ситуация осложнится, если по истечении этого срока он не сможет показать конкретных результатов на поле боя, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, пары недель будет достаточно до определения потенциальных рейтинговых рисков для президента в связи с ударами по Ирану. Поэтому продолжительное время Трамп может вполне успешно удерживать свой электорат.
Однопартийцы начнут задавать Трампу неудобные вопросы, если операция затянется более нескольких недель, кратно возрастут потери или экономический ущерб от ответных ударов либо блокировки пролива, который ощутят на себе простые американцы, сказал научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По его мнению, к лету, вероятно, в партии определятся, как идти на промежуточные выборы и насколько солидаризироваться с президентом.