Грозит ли Дональду Трампу переворот из-за войны в Иране

В связи с этим они требовали немедленного вывода войск «из военных действий, не авторизованных конгрессом». Одновременно с этим в тексте отмечается, что использование военных против Ирана соотносится с понятием «военные действия», используемым в резолюции о военных полномочиях 1973 г. Этот документ был одним из самых значительных ограничителей президентских военных полномочий. Стоит уточнить, что этот же документ позволяет президенту использовать вооруженные силы без санкции конгресса в течение 60 дней, уведомив законодателей в течение 48 часов после начала операции, включая развертывание войск (администрация Трампа предоставила соответствующее уведомление конгрессменам 2 марта, а удары начались 28 февраля). По истечении 60 дней он должен либо вывести войска (на это дается еще 30 дней), либо оставить их там еще на 30 дней, но уже с разрешения конгресса.