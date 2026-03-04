Как война в Иране обрушила авторитет Китая за месяц до приезда Дональда Трампа

Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива, обслуживавшего ранее до 15% поставок мировой нефти и до 20% объемов сжиженного природного газа после начала 28 февраля военной операции против него со стороны США и Израиля, которая привела к гибели лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. И это произошло примерно за месяц до планируемого в Пекине первого полноценного саммита второго срока президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином. Как уже заявили в Белом доме, его визит планируется с 31 марта по 2 апреля. Но в КНР эту информацию до сих пор предусмотрительно не подтверждали, что дает возможность отмены. Более того, близкий к организаторам поездки с американской стороны экс-чиновник сказал South China Morning Post, что китайцы «в бешенстве», каким образом от США протокольными деталями визита занимается «горстка людей, которые никогда раньше этого не делали». При этом, согласно СМИ, стороны могут прорабатывать некое крупное инвестиционное соглашение.