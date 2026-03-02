Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с монархиями Персидского залива

Кроме того, президент России поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном. Темой разговора стали также атаки на территорию ОАЭ и ряда других арабских стран. Путин и Аль Нахайян обсудили вопросы региональной безопасности и влияние конфликта на международную стабильность. Стороны призвали к срочному прекращению военной эскалации и подчеркнули, что диалог и дипломатия должны оставаться ключевыми инструментами урегулирования.