Главная / Политика /

Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с монархиями Персидского залива

Президент провел переговоры с лидерами ОАЭ, Бахрейна, Катара и Саудовской Аравии
Татьяна Мозолевская
Александр Казаков / ТАСС
Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами стран Персидского залива, в ходе которых обсуждалась военная эскалация вокруг Ирана и риски расширения конфликта в регионе.

В беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом стороны выразили серьезную обеспокоенность возможным разрастанием конфликта, который уже затронул ряд арабских стран и может иметь катастрофические последствия. Путин подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования ситуации. Саудовский наследный принц, в свою очередь, отметил, что Россия может сыграть стабилизирующую роль благодаря дружескими отношениями с Ираном и государствами Персидского залива.

Отдельный разговор состоялся с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом. Стороны обсудили «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана в результате действий США и Израиля, которая подводит регион к грани полномасштабной войны. Лидеры подчеркнули необходимость как можно скорее прекратить боевые действия и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.

Также Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Собеседники выразили озабоченность рисками вовлечения третьих стран в конфликт и надежду, что ответные действия Ирана не приведут к жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры соседних государств. Эмир Катара поблагодарил Россию за поддержку стран региона. Стороны договорились продолжить контакты.

Кроме того, президент России поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном. Темой разговора стали также атаки на территорию ОАЭ и ряда других арабских стран. Путин и Аль Нахайян обсудили вопросы региональной безопасности и влияние конфликта на международную стабильность. Стороны призвали к срочному прекращению военной эскалации и подчеркнули, что диалог и дипломатия должны оставаться ключевыми инструментами урегулирования.

28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. К атаке присоединились США, начав операцию под названием «Эпическая ярость».

Основными целями ударов стали ключевые фигуры иранского руководства. В результате атаки погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

2 марта армия Израиля начала серию атак по военным целям в Тегеране в рамках операции «Рев льва». «В первый этап ВВС в соответствии с планом атаковали десятки целей системы ПВО иранского режима в районе Тегерана», – было сказано в сообщении армии.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана, а также с лидерами стран Персидского залива, которые оказались затронуты конфликтом.

