Путин обсудил Иран с президентом ОАЭ

Путин обсудил Иран с президентом ОАЭГлавы государств призвали срочно остановить военную эскалацию
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщает эмиратское госагентство WAM.
Темой беседы стала эскалация вокруг Ирана и атаки на территорию ОАЭ и ряда других арабских стран. Также Путин и Аль Нахайнян обсудили проблемы в сфере безопасности и влияние регионального конфликта на международную стабильность.
«Во время телефонного разговора Его Высочество и президент Путин призвали срочно остановить военную эскалацию, чтобы предотвратить расширение конфликта. Они подчеркнули, что диалог и дипломатия должны оставаться главными инструментами в решении проблем», – сказано в сообщении агентства.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.
2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва разочарована в том, что ситуация на Ближнем Востоке «деградировала» до прямой агрессии.