Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль разочарован «деградацией» ситуации на Ближнем Востоке

Россия выступает за дипломатическое урегулирование
Ведомости

Москва разочарована, что ситуация на Ближнем Востоке «деградировала» до прямой агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров [между США и Ираном по ядерной программе Тегерана] все равно ситуация деградировала до прямой агрессии», – сказал он.

Песков сообщил, что РФ сохраняет свою позицию о том, что политико-дипломатическое урегулирование «является предпочтительным способом». Москва сохраняет открытость к достижению «обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами».

К каким последствиям приведет гибель лидера Ирана Али Хаменеи

Политика / Международные новости

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласен провести переговоры с Вашингтоном. Иран опроверг это заявление. Секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани сообщил, что иранская сторона не будет проводить диалог с США.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте