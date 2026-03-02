Кремль разочарован «деградацией» ситуации на Ближнем Востоке

Кремль разочарован «деградацией» ситуации на Ближнем ВостокеРоссия выступает за дипломатическое урегулирование
Москва разочарована, что ситуация на Ближнем Востоке «деградировала» до прямой агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров [между США и Ираном по ядерной программе Тегерана] все равно ситуация деградировала до прямой агрессии», – сказал он.
Песков сообщил, что РФ сохраняет свою позицию о том, что политико-дипломатическое урегулирование «является предпочтительным способом». Москва сохраняет открытость к достижению «обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами».
28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласен провести переговоры с Вашингтоном. Иран опроверг это заявление. Секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани сообщил, что иранская сторона не будет проводить диалог с США.