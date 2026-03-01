К каким последствиям приведет гибель лидера Ирана Али Хаменеи

Али Хаменеи родился в апреле 1939 г. в иранском Мешхеде, на северо-востоке страны, в семье влиятельного духовного лица азербайджанского происхождения. При этом в отличие от своего сына отец Хаменеи выступал за отделение религии от политики. Религиозное образование будущий аятолла получил в Ираке, а также в Куме, фактически религиозной столице Ирана. В возрасте 24 лет он оказался в иранской тюрьме за политическую деятельность, но отсидел там недолго. До последних дней он был близким соратником будущего лидера Исламской революции Хомейни, спустя два года после революции в 1981 г. избран президентом Ирана, был переизбран и занимал этот пост вплоть до своего утверждения в качестве верховного лидера в 1989 г.