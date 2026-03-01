К каким последствиям приведет гибель лидера Ирана Али Хаменеи

К каким последствиям приведет гибель лидера Ирана Али ХаменеиОн руководил страной с 1989 года
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате ракетного удара по его резиденции, передают иранские государственные СМИ. В тот день в ходе совместной военной операции США и Израиль также ликвидировали советника Хаменеи Али Шамхани, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура и министра обороны Азиза Насирзаде. Среди погибших может оказаться еще бывший президент Махмуд Ахмадинежад, передает агентство ILNA со ссылкой на источники. Всего с начала боевых действий 28 февраля погибло около 40 высокопоставленных иранских чиновников и военных, сообщил американский телеканал CBS.
Согласно иранской конституции, верховный лидер страны выполняет функцию главы государства и верховного главнокомандующего. Он утверждает состав правительства и парламента, непосредственно ему подчиняются КСИР и военизированное ополчение «Басидж». На данный момент обязанности верховного лидера исполняет заместитель председатель Совета экспертов священнослужитель Алиреза Арафи. В ближайшее время этот орган, состоящий из 88 влиятельных клерикалов, выберет преемника Хаменеи. Арафи также возглавил государственный совет, куда вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие должностные лица.
Хаменеи не успел назвать имя своего преемника. Теоретически им может стать сам Арафи, который до своего выхода на политическую сцену возглавлял иранскую систему духовных семинарий, предположили опрошенные телеканалом CNN эксперты. Другим наиболее вероятным кандидатом может стать 56-летний Моджтаба Хаменеи – сын убитого верховного лидера. На данный момент он не занимает никакой должности в государстве, тем не менее еще при жизни отца политик обладал значительным влиянием в КСИРе и «Басидж», а также в шиитском духовенстве.
Возглавить иранское государство также может Мохаммад Мехди Мирбагери. Он входит в Совет экспертов, где представляет наиболее консервативное крыло духовенства и придерживается крайне антизападных взглядов. Четвертым кандидатом может стать внук первого верховного лидера Рухоллы Хомейни 50-летний Хасан. Правда, в отличие от остальных политиков он не имеет существенного влияния ни на силовиков, ни на духовенство. Наконец, потенциальным лидером государства может еще стать некогда близкий к Хаменеи 70-летний первый зампред Совета экспертов Хашем Хосейни Бушери, пишет CNN.
Али Хаменеи родился в апреле 1939 г. в иранском Мешхеде, на северо-востоке страны, в семье влиятельного духовного лица азербайджанского происхождения. При этом в отличие от своего сына отец Хаменеи выступал за отделение религии от политики. Религиозное образование будущий аятолла получил в Ираке, а также в Куме, фактически религиозной столице Ирана. В возрасте 24 лет он оказался в иранской тюрьме за политическую деятельность, но отсидел там недолго. До последних дней он был близким соратником будущего лидера Исламской революции Хомейни, спустя два года после революции в 1981 г. избран президентом Ирана, был переизбран и занимал этот пост вплоть до своего утверждения в качестве верховного лидера в 1989 г.
До прихода к власти Хаменеи в период ирано-иракской войны (1980–1988 гг.) фактически контролировал силовые структуры. На посту главы государства аятолла фактически возглавлял консервативное крыло духовенства. При нем Тегеран перезапустил свою ядерную и ракетную программу. Правда, еще в 2003 г. он издал фетву (имеющий силу закона) о запрете производства Ираном ядерного оружия, но это не помешало в последующие годы возникнуть международному кризису вокруг этой проблемы. Кроме того, в период его власти в стране периодически возникали масштабные антиправительственные протесты, как, например, в 2009 г. в связи с поражением на президентских выборах сторонника реформ Мир-Хосейна Мусави, в 2022 г. и в 2025–2026 гг. из-за тяжелого экономического кризиса в стране.
Убийство Хаменеи не приведет к смене политического строя в Иране, уверен младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. При этом эксперт не исключил вероятность трансформации политической системы для стабилизации внутренней ситуации. «Вектор будет зависеть от будущего руководителя. Возможно, весь переходный период будет сопровождаться антиправительственными протестами, пока их потенциал сильно ограничен из-за военных действий. На данный момент американские бомбардировки способствуют консолидации режима», – добавил иранист.
Ни один из потенциальных преемников Хаменеи не будет обладать аналогичным авторитетом и будет вынужден провести трансформацию институтов государственной власти и ее структуры, допустил гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Иначе, продолжает эксперт, отсутствие авторитетного духовного лидера может стать поводом для иранской оппозиции к началу масштабных протестов, что поставит под угрозу устойчивость государства. Скорее всего, в процессе изменений духовенство потеряет монополию на принятие ключевых решений, тем не менее вертикаль власти на какое-то время будет сохранена, полагает эксперт: «Несмотря на внешние и внутренние вызовы, политический строй Исламской Республики доказал свою жизнеспособность. В стране достаточно эффективно отлажена система сдержек и противовесов и давно сформирован механизм подготовки чиновников до третьего уровня. Поэтому американо-израильская агрессия вряд ли приведет к потере управляемости иранского государства».