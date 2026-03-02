Газета
Лариджани: Иран не будет вести переговоры с США

Трамп заявил о готовности к диалогу с Тегераном
Ведомости

Иран не планирует вести никаких переговоров с США. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани.

«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», – написал он в X.

Таким образом он отреагировал на сообщение The Wall Street Journal о том, что Лариджани выступил с инициативой о переговорах с Вашингтоном и передал это предложение через посредников.

Иран после Хаменеи: транзит власти под огнем

Мнения

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласен провести переговоры с Вашингтоном. Трамп сообщил, что также согласен на диалог. Он не уточнил, когда именно состоится разговор, отметив, что часть иранских представителей, участвовавших в предыдущих контактах, были убиты.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

