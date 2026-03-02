Лариджани: Иран не будет вести переговоры с США

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласен провести переговоры с Вашингтоном. Трамп сообщил, что также согласен на диалог. Он не уточнил, когда именно состоится разговор, отметив, что часть иранских представителей, участвовавших в предыдущих контактах, были убиты.