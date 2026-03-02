Иран после Хаменеи: транзит власти под огнем

Иран после Хаменеи: транзит власти под огнемНасколько устойчив политический режим в Иране
Смерть аятоллы Али Хаменеи стала для Ирана не только утратой лидера, с именем которого ассоциировалась целая эпоха, но и стресс-тестом для всей архитектуры Исламской Республики. Внешне это выглядит как шок, способный расшатать верхушку, однако внутри страны важнее другой вопрос. Сумеет ли система удержать управляемость, не провалившись в вакуум власти, и какой тип преемственности будет выбран в момент, когда государство действует под давлением войны и ударов по элите.
Первый эффект внутри Ирана почти неизбежно будет мобилизационным. При всей сложности общественных настроений гибель верховного лидера в условиях внешней атаки традиционно усиливает рефлекс сплочения вокруг государства и его силового контура. Даже те, кто критиковал власть, в такие моменты часто переключаются на базовую логику выживания. Для власти это окно, чтобы перезапустить собственную легитимность через язык обороны, достоинства и непрерывности. Для общества это период тревоги, когда политические ожидания сжимаются до одного: сохранится ли завтра хоть какой-то социальный порядок.
Второй эффект связан с элитами. С уходом фигуры, которая долгие годы выступала арбитром, возрастает риск аппаратных трений. Не обязательно открытых, но ощутимых. Именно поэтому столь показательно, что была быстро активирована временная схема исполнения обязанностей верховного лидера через руководящий совет, а в качестве факиха, юриста богословского уровня, назначен аятолла Алиреза Арафи. Это важный сигнал внутрь элит. Переход не отменен, он поставлен на рельсы. В системе есть узел, который держит смысловую и юридическую непрерывность до решения Совета экспертов.
Третий эффект – это переоценка роли силового блока, прежде всего Корпуса стражей исламской революции. В военное время центры, отвечающие за безопасность, естественным образом усиливаются. Они будут требовать от будущего рахбара не только религиозной легитимности, но и способности обеспечивать дисциплину, мобилизацию и устойчивость. Это повышает шансы на сценарий, при котором политическая линия станет более жесткой, а компромиссные маневры будут восприниматься как риск.
На этом фоне разговор о преемниках неизбежен, хотя реальная процедура останется закрытой. Формально решение за Советом экспертов, но фактически оно будет результатом согласования нескольких контуров: клерикального, административного и силового. В публичном пространстве чаще всего обсуждают Моджтабу Хаменеи, поскольку ставка на преемственность курса и существующие сети влияния выглядит соблазнительно в момент кризиса. Одновременно именно этот вариант несет уязвимость. Республиканская идеология плохо совместима с запахом наследования, и противники внутри элит могут использовать этот аргумент.
Другой символический кандидат – это Хасан Хомейни, внук основателя Исламской Республики. Его фамилия могла бы стать способом сшить травму с первоисточником революционной легитимности, вернуть язык истоков и единства. Но символа мало, если задача состоит в управлении в условиях войны. Поэтому такой вариант возможен как объединяющий жест, но требует поддержки тех, кто контролирует безопасность и аппарат.
Третья группа – это клирики, связанные с институциональной легитимацией и надзором, в частности Садек Амоли Лариджани, Ахмад Хатами и Мохсен Араки. Их достоинство в предсказуемости для системы. Они представляют продолжение доктрины и правил, по которым власть сама себя оправдывает. Назначение Алирезы Арафи во временный совет делает его фигуру тоже более весомой, поскольку он уже включен в переходное ядро и может стать кандидатом компромисса.
Наконец, есть игроки, которые могут не стать рахбаром, но способны определять конфигурацию власти вокруг будущего лидера. Один из таких примеров – Али Лариджани, опытный аппаратный посредник. В кризис именно такие фигуры часто сшивают элитные сделки, удерживают каналы связи и помогают системе оставаться управляемой, когда по ней бьют извне.
В ближайшие месяцы можно ожидать двух параллельных тенденций. С одной стороны, усилится контроль над информационным пространством и улицей, поскольку власть будет стремиться предотвратить панические слухи и попытки использовать транзит для внутренней дестабилизации. С другой стороны, вырастет спрос на понятные сигналы будущего, на обещание социальной защиты и минимальной предсказуемости. Даже самый идеологический дискурс работает лучше, когда за ним следует бытовая стабильность. Поэтому преемник будет оцениваться не только по степени богословской авторитетности, но и по способности удержать экономику и управляемость под санкциями и ударами.
Главный вывод для внутренней политики Ирана прост. Смерть Хаменеи усиливает турбулентность, но не обнуляет государство. Система построена так, чтобы переживать персональные потери. Ее ответом станет ускорение процедур, укрепление дисциплины и выбор преемника, который устроит ключевые центры силы. Для общества это означает период напряжения и мобилизации. Для элит это момент, когда цена ошибки максимальна, а значит, логика выживания будет сильнее логики экспериментов.