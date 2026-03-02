Иран после Хаменеи: транзит власти под огнем

В ближайшие месяцы можно ожидать двух параллельных тенденций. С одной стороны, усилится контроль над информационным пространством и улицей, поскольку власть будет стремиться предотвратить панические слухи и попытки использовать транзит для внутренней дестабилизации. С другой стороны, вырастет спрос на понятные сигналы будущего, на обещание социальной защиты и минимальной предсказуемости. Даже самый идеологический дискурс работает лучше, когда за ним следует бытовая стабильность. Поэтому преемник будет оцениваться не только по степени богословской авторитетности, но и по способности удержать экономику и управляемость под санкциями и ударами.