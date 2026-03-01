Трамп заявил о согласии на переговоры с Ираном

Трамп заявил о согласии на переговоры с ИраномПо словам президента США, с таким запросом к нему обратилось иранское руководство
Президент США Дональд Трамп сообщил, что новое руководство Ирана выразило желание возобновить переговоры и он намерен пойти на контакт с Тегераном. Об этом он заявил в телефонном разговоре с журналом The Atlantic.
«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, так что я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Они тянули слишком долго», – сказал Трамп, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Он не уточнил, когда именно состоится разговор, отметив лишь, что часть иранских представителей, участвовавших в предыдущих контактах, были убиты. «Большинство этих людей ушли. Им следовало заключить сделку раньше. Они перехитрили сами себя», – добавил американский лидер.
За день до этого, в видеообращении в соцсетях, Трамп призвал народ Ирана восстать против правительства после завершения бомбардировок. «Теперь у вас есть президент, который дает вам то, что вы хотите. Посмотрим, как вы ответите. Настало время взять под контроль свою судьбу и открыть для себя процветающее будущее», – заявил он.
28 февраля начались военные действия Израиля и США против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Аятолла Макарем Ширази провозгласил священную войну (джихад) против Израиля и США.
Началу операции предшествовали интенсивные переговоры между Ираном и США. Вашингтон настаивал на прекращении ядерной программы Ирана и остановке производства ракет в республике. Согласно сообщениям СМИ, стороны были близки к достижению соглашения.