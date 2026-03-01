Трамп заявил о согласии на переговоры с Ираном

За день до этого, в видеообращении в соцсетях, Трамп призвал народ Ирана восстать против правительства после завершения бомбардировок. «Теперь у вас есть президент, который дает вам то, что вы хотите. Посмотрим, как вы ответите. Настало время взять под контроль свою судьбу и открыть для себя процветающее будущее», – заявил он.