Аракчи заявил Лаврову о срыве переговоров по ядерной программе ударом по Ирану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи по инициативе иранской стороны.
Аракчи рассказал о шагах иранского руководства по отражению агрессии США и Израиля, которые, по его мнению, сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Министр заявил о планах срочного созыва Совета Безопасности ООН.
Лавров осудил вооруженное нападение на Иран в нарушение принципов и норм международного права. Он подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения атак против исламской республики и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Министр указал на готовность России, в том числе в Совете Безопасности ООН, содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.
28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану. В результате военные поразили десятки военных целей. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами. Кроме того, исламская республика ударила по американским военным базам.
МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу безопасности как в регионе, так и во всем мире.