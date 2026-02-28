Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Аракчи заявил Лаврову о срыве переговоров по ядерной программе ударом по Ирану

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи по инициативе иранской стороны.

Аракчи рассказал о шагах иранского руководства по отражению агрессии США и Израиля, которые, по его мнению, сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Министр заявил о планах срочного созыва Совета Безопасности ООН.

Лавров осудил вооруженное нападение на Иран в нарушение принципов и норм международного права. Он подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения атак против исламской республики и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Министр указал на готовность России, в том числе в Совете Безопасности ООН, содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

Куда пойдет конфликт Ирана с Израилем и США

Политика / Международные новости

28 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану. В результате военные поразили десятки военных целей. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами. Кроме того, исламская республика ударила по американским военным базам.

МИД Ирана призвал ООН и международное сообщество осудить акт агрессии и принять срочные коллективные меры. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия США и Израиля создали беспрецедентную угрозу безопасности как в регионе, так и во всем мире.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её