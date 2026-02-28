Аракчи заявил Лаврову о срыве переговоров по ядерной программе ударом по Ирану

Лавров осудил вооруженное нападение на Иран в нарушение принципов и норм международного права. Он подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения атак против исламской республики и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Министр указал на готовность России, в том числе в Совете Безопасности ООН, содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.