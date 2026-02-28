Куда пойдет конфликт Ирана с Израилем и США

Переговоры по новой ядерной сделке с Ираном вполне могли быть реальными и не исключали военного сценария развития событий, указала научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Она считает, что длительность атак зависит от того, какие итоговые цели у США и Израиля и от масштабов иранского ответа. Эксперт уточнила, что Израиль не рассчитывает на долгие бои. Израильские атаки могут быть направлены на разрушение военной инфраструктуры и управленческих элементов. Удары могут быть нацелены и на ослабление правящего режима в Иране, однако едва ли на его смену, так как в Израиле понимают, что реализация этого внешними силами крайне маловероятна.