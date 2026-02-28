Куда пойдет конфликт Ирана с Израилем и США

Куда пойдет конфликт Ирана с Израилем и СШАОпрошенные «Ведомостями» эксперты не ждут долгой войны и падения режима
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив баллистическими ракетами. «Ведомости» опросили экспертов о сценариях развития конфликта.
Ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик заявил «Ведомостям», что переговоры с Ираном и удары по нему – инструменты внешней политики США для устранения угроз со стороны Тегерана. По его мнению, американский президент Дональд Трамп не склонен к дипломатии в случае Исламской Республики, он всегда предпочитал «жесткие» инструменты давления.
«Нынешние удары – тоже форма давления. Если это приведет к капитуляции Ирана по своей ядерной программе, то американцы подумают и о возвращении к дипломатии. Но такой исход пока кажется маловероятным», – подчеркнул эксперт.
Он считает, что сейчас целью является максимально эффективно и быстро решить «проблему» Ирана, минимизировав основную угрозу для Израиля и открыв возможности для переориентации ресурсов в АТР.
Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин считает, что начать боевые действия США против Ирана администрацию Трампа побудил опыт прошлогодней 12-дневной войны. Иранское руководство имеет травматичный опыт взаимодействия с Вашингтоном и Тель-Авивом, поэтому Тегеран не собирался отказываться от своих ядерных технологий, которые, с точки зрения иранцев, имеют принципиальное значение для обеспечения его национальной безопасности. Поэтому США вновь прибегли к военным методам решения проблемы.
Васькин выразил мнение, что нынешняя эскалация вряд ли продлится долго и, скорее всего, ограничится нанесением американцами ракетно-бомбовых ударов по военным и стратегическим объектам Ирана. Нынешняя эскалация вряд ли заставит иранцев капитулировать, полагает иранист.
Переговоры по новой ядерной сделке с Ираном вполне могли быть реальными и не исключали военного сценария развития событий, указала научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Она считает, что длительность атак зависит от того, какие итоговые цели у США и Израиля и от масштабов иранского ответа. Эксперт уточнила, что Израиль не рассчитывает на долгие бои. Израильские атаки могут быть направлены на разрушение военной инфраструктуры и управленческих элементов. Удары могут быть нацелены и на ослабление правящего режима в Иране, однако едва ли на его смену, так как в Израиле понимают, что реализация этого внешними силами крайне маловероятна.
Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде выразил уверенность, что США открыли бои против Ирана под влиянием руководства Израиля. Востоковед отметил, что хотя мусульманские союзники американцев на словах выступили против новой эскалации, они негласно также готовы поддержать американские бомбардировки ради ослабления регионального конкурента.
«Правда, разрушение Исламской Республики приведет к нарушению хрупкого баланса сил на Ближнем Востоке в пользу Израиля, что может негативно повлиять не только на арабские монархии Персидского залива, но и Турцию», – предупредил эксперт.
По его словам, военные столкновения на Ближнем Востоке не продлятся долго, поскольку американцы не заинтересованы в длительной эскалации, а запасы их вооружений и боеприпасов в регионе не рассчитаны на продолжительную войну. США также опасаются нанесения ответных ударов иранцев по американским военным и энергетическим объектам и их региональных союзников в случае затягивания боевых действий. Эксперт указал, что и в Иране не хотят длительного противостояния. Страна переживает тяжелый экономический кризис, а у элит нет единства относительно политики государства. Американские бомбардировки в этом смысле призваны углубить раскол внутри иранского общества.
Длительность американских ударов по Ирану зависит от того, будут ли поражены цели, чье уничтожение администрация США сможет объявить своей грандиозной победой, заявил военный эксперт Иван Коновалов, бывший свидетелем в качестве корреспондента американской войны против Ирака в 2003 г. Он напомнил, что производство боеприпасов и авиационных средств поражения за счет конфликта на Украине в США выросло, длительная воздушная кампания приведет к необходимости продолжить их закупки высокими темпами.