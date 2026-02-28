Газета
Главная / Политика /

Конфликт США, Израиля и Ирана. Онлайн

Вооруженные силы Тегерана наносят удары по американским базам
Ася Султанова
Ирина Овчарова
ABACA / TASS
ABACA / TASS

Сегодня утром Израиль и США атаковали Иран. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвали целью операции уничтожение ядерной программы страны и призвали к смене политического режима в Тегеране. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке и Израиль. Главное к этому часу.

  • 14:50 The New York Times опубликовало спутниковые снимки почти полностью разрушенной резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране.

  • 14:40 Быстрый ответ Ирана на совместную военную операцию США и Израиля станет проверкой оборонительных систем, созданных США на Ближнем Востоке, сказал CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. «У них [Ирана] есть около 2000-3000 ракет, которые они способны запустить. Проблема в том, что у них нет, по крайней мере, согласно оценкам разведки, пусковых установок, которыми они располагали», – считает американский военный эксперт.

  • 14:17 Тегеран призвал ООН и Совет Безопасности принять меры в связи с «агрессией» США и Израиля.

  • 14:12 МИД России резко осудил военно-воздушные удары США и Израиля по территории Ирана и назвали их агрессией в отношении суверенного государства. Москва потребовала немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

  • 13:55 Съемочная группа CNN сообщает об еще одном взрыве в Тель-Авиве, Израиль. Неясно, был ли это перехват израильскими системами ПВО или что-то другое. Представитель израильских военных заявил телеканалу, что основной целью операции не является «смена режима».

  • 13:46 Посольство России в Израиле рекомендовало гражданам покинуть страну до нормализации обстановки.

  • 13:45 Ряд иранских командиров КСИР и чиновников могли погибнуть при израильских атаках. По данным CNN Израиль ударил по высокопоставленным иранским деятелям, включая верховного лидера Али Хаменеи, начальника Генерального штаба вооруженных сил Сайида Абдолрахима Мусави и президента Пезешкиана.

  • 13:30 Посольство России в Тегеране рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Иран.

  • 12:53 ОАЭ объявили о закрытии своего воздушного пространствапередает CNN. По его данным, после взрывов в Абу-Даби над городом поднялся дым.

    12:40 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наберет около 70 000 резервистов, сообщило Ynet на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

  • 12:37 Информагентство IRNA заявило, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате ударов.

  • 12:27 Американская военная база Аль-Джуфейр в Бахрейне подверглась ракетному удару со стороны Ирана. На территории Кувейта произошло несколько взрывов, и были приведены в действие предупредительные сирены. В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби произошел мощный взрыв, сообщают источники «Ведомостей».

  • 12:20 В израильских вооруженных силах отчитались о первых результатах совместной с США операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ, на данный момент поражены «десятки военных целей». По данным ЦАХАЛ, Иран в последние месяцы продолжала усилия по реализации своей ядерной программы и восстановлению производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля. ТАСС со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана сообщил, что в Тегеране были разрушены несколько жилых домов.

  • 12:08 Пентагон официально объявил название новой военной операции США против Ирана. Она именуется «Эпическая ярость».

Израиль и США атаковали Иран. Главное

Политика / Международные новости

  • 11:25 В ответ Иран запустил баллистические ракеты в направлении Израиля. 

  • 10:55 Президент США Дональд Трамп заявил, что целью проводимой операции против Ирана является обеспечение безопасности американцев. Он призвал армию Ирана сдаться или умереть. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал израильскую военную операцию против Ирана «Рык льва». В своем первом видеообращении по поводу американо-израильских ударов по Ирану он призвал к смене режима в Тегеране

  • 9:33 В центре Тегерана произошли три мощных взрыва, сообщило иранское информационное агентство Fars. Израиль после удара закрыл свое воздушное пространство.

  • 9:30 мск (10:00 по местному времени) Минобороны Израиля официально объявило о начале военной операции против Ирана. Как говорится в заявлении офиса министра обороны Исраэля Каца, в связи с этим на территории страны введен режим чрезвычайного положения.

