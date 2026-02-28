Конфликт США, Израиля и Ирана. Онлайн

12:53 ОАЭ объявили о закрытии своего воздушного пространства, передает CNN. По его данным, после взрывов в Абу-Даби над городом поднялся дым.

12:40 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наберет около 70 000 резервистов, сообщило Ynet на фоне эскалации на Ближнем Востоке.