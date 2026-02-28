Трамп призвал армию Ирана сдаться или умереть
Президент США Дональд Трамп призвал силы Корпуса стражей исламской революции сдаться в обмен на обещание полного иммунитета, пишет The New York Times (NYT).
Как отмечает издание, призыв стал особенно необычным элементом его выступления. Учитывая, что кампания против Ирана, судя по всему, имеет характер преимущественно воздушной операции, им просто некому сдаваться – нет тех, кто мог бы взять их в плен или реализовать обещанную американским президентом Дональдом Трампом «полную неприкосновенность». Возможно, это заявление было призвано лишь посеять сомнения в рядах КСИР, если те поверят, что правительство вот-вот падет, отмечает NYT.
Заявления Трампа фактически обозначили смену целей нынешней кампании по сравнению с атакой июня 2025 г. Тогда под ударом находились глубоко залегающие ядерные объекты, большинство из которых располагались вдали от густонаселенных районов. Объекты, которые, судя по всему, были поражены утром 28 февраля, находятся в самом центре иранских городов и включают правительственные комплексы. Как следует из заявлений Трампа, цель теперь иная – уничтожить руководство и расчистить путь для свержения режима, говорится в публикации.
Это крайне рискованный шаг: в современной истории почти нет успешных примеров смены режима исключительно с помощью воздушной кампании. Однако представители администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, дали понять, что рассчитывают на стремительную операцию без участия наземных сил США.