Трамп призвал армию Ирана сдаться или умереть

Как отмечает издание, призыв стал особенно необычным элементом его выступления. Учитывая, что кампания против Ирана, судя по всему, имеет характер преимущественно воздушной операции, им просто некому сдаваться – нет тех, кто мог бы взять их в плен или реализовать обещанную американским президентом Дональдом Трампом «полную неприкосновенность». Возможно, это заявление было призвано лишь посеять сомнения в рядах КСИР, если те поверят, что правительство вот-вот падет, отмечает NYT.