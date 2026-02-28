Нетаньяху призвал к смене режима в Тегеране
Утром 28 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем первом видеообращении по поводу американо-израильских ударов по Ирану призвал к смене режима в Тегеране, пишет CNN.
Нетаньяху призвал «все слои иранского народа» «сбросить иго тирании и установить свободный и мирный Иран». Он сказал: «Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы храбрый иранский народ смог взять свою судьбу в свои руки».
В ходе 12-дневной войны с Ираном в июне Нетаньяху также призывал иранский народ восстать против режима.
В начале своего видеообращения Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа «за его историческое лидерство».
«Нельзя допустить, чтобы этот кровожадный террористический режим приобрел ядерное оружие, которое позволило бы ему угрожать всему человечеству», – заявил Нетаньяху.
Израиль готовится к нанесению ударов по Ирану в течение нескольких дней и «даже дольше, если потребуется», сообщил израильский источник CNN.
Как рассказал «Ведомостям» военный эксперт Иван Коновалов, продолжительность ударов США по Ирану будет напрямую зависеть от того, удастся ли поразить цели, уничтожение которых американская администрация сможет представить как свою «грандиозную победу».