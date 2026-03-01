США признали гибель трех солдат в ходе операции против Ирана

США признали гибель трех солдат в ходе операции против ИранаЕще несколько американских военнослужащих получили ранения
Трое американских военнослужащих погибли при военной операции в Иране, пятеро получили ранения. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США в X.
«Трое военнослужащих погибли в бою, пятеро получили серьезные ранения. Несколько других военных получили незначительные осколочные ранения и сотрясения мозга и сейчас проходят реабилитацию», – говорится в сообщении.
1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln.
В тот же день Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание – 4» в Индийском океане, в ходе которой были атакованы военные базы США в странах Персидского залива, включая ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Катар.
Иранская сторона не раскрывает количество погибших солдат со своей стороны. В ходе американо-израильских ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и др.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран в ответ на гибель Хаменеи нанесет по Израилю и США «удар с такой силой», с которой они никогда прежде не сталкивались.