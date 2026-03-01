Отмена рейсов между Россией и Ближним Востоком. Главное

Отмена рейсов между Россией и Ближним Востоком. ГлавноеКонфликт вокруг Ирана привел к закрытию аэропортов в нескольких странах
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к масштабному сбою в авиасообщении. Российские и иностранные перевозчики вынуждены отменять рейсы в связи с закрытием воздушного пространства ряда стран региона.
Авиакомпания «Победа» объявила об отмене рейсов в Дубай и Абу-Даби и обратно до 12:30 3 марта по местному времени (11:30 мск) до снятия ограничений. Об этом говорится в Telegram-канале компании. «Аэрофлот» также отменил рейсы в столицу ОАЭ и Дубай, запланированные на 1 марта.
Всего на утро 1 марта был отменен 61 рейс между Россией и странами региона, из которых 38 приходится на российские авиакомпании и 23 – на иностранных перевозчиков. Более 75% отмен связаны с рейсами в Объединенные Арабские Эмираты и обратно.
Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок, сообщила 28 февраля компания-оператор Dubai Airports.
Помимо ОАЭ закрыты воздушные пространства Израиля, Ирака, Ирана, Сирии и Катара.
Как сообщила 28 февраля The New York Times, крупнейшие авиакомпании Турции, которые часто обслуживают пассажиров, следующих транзитом в страны Ближнего Востока и обратно, отменили рейсы по всему региону. Turkish Airlines объявила, что до 2 марта не будет выполнять рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Оман приостановлены 28 февраля, сообщили в компании. Pegasus Airlines также объявила об аналогичных отменах.
По данным Ассоциации туроператоров России, до 8000 туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться до России. По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, часть пассажиров уже находится в транзитных городах, другие вынуждены продлевать отдых в странах вылета. Основной поток затронутых – пассажиры авиакомпаний Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air и Oman Air. Только за 1 марта в регионе было отменено более 700 рейсов.
Oman Air отменила рейсы между Маскатом и Москвой 1 марта, сообщила авиакомпания в соцсети X.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Дубай и обратно на 1 и 2 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Авиакомпания S7 скорректировала расписание рейсов из Дубая. Рейс S7 3774 Дубай – Москва, запланированный на 1 марта, перенесен на 3 марта. Рейс S7 5786 Дубай – Новосибирск вместо 1 марта планируется к выполнению 2 марта. Рейсы из Дубая, которые ранее уже переносились с 28 февраля на 1 марта, окончательно отменены. Рейсы 1 и 2 марта в Дубай для пассажиров, вылетающих из Москвы и Новосибирска, отменены.
Российские туроператоры разместили в отелях и обеспечили питанием подавляющее большинство клиентов, которые не могут вылететь с Ближнего Востока из-за массовой отмены авиарейсов. По оценкам, в ОАЭ может находиться около 50 000 российских туристов, из них порядка 20 000 должны были вылететь в ближайшие дни.