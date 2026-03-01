Отмена рейсов между Россией и Ближним Востоком. Главное

По данным Ассоциации туроператоров России, до 8000 туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться до России. По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, часть пассажиров уже находится в транзитных городах, другие вынуждены продлевать отдых в странах вылета. Основной поток затронутых – пассажиры авиакомпаний Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air и Oman Air. Только за 1 марта в регионе было отменено более 700 рейсов.