АТОР: туроператоры расселили большинство застрявших на Ближнем Востоке туристов

По информации Минтранса РФ, на утро 1 марта отменен 61 рейс между Россией и странами региона, из которых 38 приходится на российские авиакомпании и 23 — на иностранные перевозчики. Более 75% отмен касаются рейсов в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. По оценкам, в ОАЭ может находиться около 50 000 российских туристов, из них порядка 20 000 должны были вылететь в ближайшие дни.