АТОР: туроператоры расселили большинство застрявших на Ближнем Востоке туристов
Российские туроператоры разместили в отелях и обеспечили питанием подавляющее большинство клиентов, которые не могут вылететь с Ближнего Востока из-за массовой отмены авиарейсов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram.
По информации Минтранса РФ, на утро 1 марта отменен 61 рейс между Россией и странами региона, из которых 38 приходится на российские авиакомпании и 23 — на иностранные перевозчики. Более 75% отмен касаются рейсов в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. По оценкам, в ОАЭ может находиться около 50 000 российских туристов, из них порядка 20 000 должны были вылететь в ближайшие дни.
Крупные туроператоры подтверждают, что практически все их клиенты, столкнувшиеся с отменами, уже расселены. В ряде случаев проживание оплачивают туроператоры или авиакомпании, некоторые отели продлевают размещение бесплатно. Туристы с пакетными турами находятся на связи с принимающими компаниями и гидами.
Наиболее оперативно на заявления о покрытии расходов реагируют власти Рас-эль-Хаймы и Абу-Даби. В Дубае компенсации пока не предоставляются, и туроператоры решают вопросы самостоятельно. Туристы в комментариях АТОР отмечают, что продление проживания иногда обходится дороже изначально оплаченных ночей.
По данным участников рынка, аэропорты могут оставаться закрытыми до 3 марта. Туристам направлены уведомления с просьбой не выезжать в аэропорты до официального подтверждения от авиакомпаний.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке и по израильской территории. В результате боевых действий погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.