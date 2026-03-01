Девять жителей Израиля погибли при ракетном ударе Ирана по Бейт-Шемешу

Девять жителей Израиля погибли при ракетном ударе Ирана по Бейт-ШемешуГород расположен к западу от Иерусалима
Девять человек стали жертвами удара иранской баллистической ракеты в районе Бейт-Шемеша к западу от Иерусалима, сообщает The Jerusalem Post. Еще не менее 20 человек получили ранения, включая нескольких детей.
По данным израильских СМИ, в результате удара разрушено как минимум четыре жилых дома. Сообщается, что ракета пробила убежище в этом районе. Еще одно попадание зафиксировано в центральной части Израиля, там обошлось без жертв.
Около 30 машин скорой помощи Magen David Adom направлены на место. Армия обороны Израиля задействовала поисково-спасательные силы командования тыла, медицинские подразделения и вертолет для эвакуации раненых. Система раннего оповещения сработала штатно, обстоятельства инцидента выясняются.
28 февраля начались военные действия Израиля и США против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля. Аятолла Макарем Ширази провозгласил священную войну (джихад) против Израиля и США.