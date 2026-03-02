Путин и король Бахрейна обсудили кризис вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Основной темой стала ситуация вокруг Ирана, сообщили в Кремле.
«Проведен обмен мнениями в связи с беспрецедентной эскалацией вокруг Ирана в результате агрессии США и Израиля, которая подводит весь регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями», – говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули необходимость как можно скорее прекратить боевые действия, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля и вернуть ее в политико-дипломатическое русло. В Кремле отметили, что дальнейшая эскалация ставит под угрозу безопасность ряда арабских государств, с которыми РФ поддерживает дружественные отношения.
Путин подтвердил готовность Москвы использовать все имеющиеся возможности для содействия стабилизации обстановки в регионе.
До этого российский президент обсудил эскалацию вокруг Ирана с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны выразили обеспокоенность риском расширения конфликта и вовлечения третьих стран. Они также выразили надежду, что ответные действия Ирана не приведут к ущербу для мирного населения и инфраструктуры соседних государств, и высказались за скорейший возврат к дипломатическим методам урегулирования.
Также 2 марта Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Обе стороны также акцентировали необходимость прекращения огня и перехода к политико-дипломатическому процессу. Президент ОАЭ подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули Эмираты, причинив ущерб и создав угрозу мирным жителям. По его словам, атаки осуществлялись несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для ударов по Ирану, и потому ничем не оправданы. Путин выразил готовность передать соответствующие сигналы Тегерану и содействовать снижению напряженности в регионе.