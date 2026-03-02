Путин и король Бахрейна обсудили кризис вокруг Ирана

Также 2 марта Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Обе стороны также акцентировали необходимость прекращения огня и перехода к политико-дипломатическому процессу. Президент ОАЭ подчеркнул, что иранские ответные удары напрямую затронули Эмираты, причинив ущерб и создав угрозу мирным жителям. По его словам, атаки осуществлялись несмотря на то, что территория ОАЭ не используется как плацдарм для ударов по Ирану, и потому ничем не оправданы. Путин выразил готовность передать соответствующие сигналы Тегерану и содействовать снижению напряженности в регионе.