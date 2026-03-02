ЦАХАЛ атаковал центр Тегерана

ЦАХАЛ атаковал центр ТегеранаУдар нанесен недалеко от посольства РФ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали серию атак по военным целям в Тегеране в рамках операции «Рев льва», сообщается в Telegram-канале армии.
«В первый этап ВВС в соответствии с планом атаковали десятки целей системы ПВО иранского режима в районе Тегерана», – сказано в сообщении.
Телеканал RT сообщил о прилете у его офиса в Тегеране. Все сотрудники живы, идет эвакуация. Также удары нанесены по площади Фирдоуси, рядом с которой находится посольство России, сообщает агентство Fars.
2 марта ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда высокопоставленных представителей министерства разведки Ирана.
В этот же день стало известно, что в результате атак США и Израиля на школы в Иране погибли 170 учащихся и учителей.
Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие военные руководители. Иран ответил ударами по базам США и Израилю.