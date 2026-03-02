Газета
Главная / Политика /

Израиль сообщил об уничтожении высокопоставленных членов разведки Ирана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации ряда высокопоставленных представителей министерства разведки Ирана в ходе операции «Рев льва». Об этом сообщается на сайте армии.

Согласно заявлению, в результате удара были убиты заместитель министра разведки по вопросам Израиля Сейед Яхья Хамиди и глава разведывательного управления ведомства Джалал Фур Хоссейн. Также, по данным ЦАХАЛ, погибли другие сотрудники министерства.

Израиль утверждает, что министерство разведки Ирана играет ключевую роль в координации внешней деятельности Тегерана, включая взаимодействие с вооруженными группировками в регионе. В сообщении также говорится, что во время боевых действий в секторе Газа израильские военные обнаружили документы, свидетельствующие о попытках создать совместный разведывательный штаб с участием ливанской группировки «Хезболла», палестинской группировки «Хамас» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, израильская авиация нанесла удар по зданию министерства разведки в Тегеране, сообщили в армии.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по территории Ирана. В результате погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Иран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке и по территории Израиля.

