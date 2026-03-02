Израиль сообщил об уничтожении высокопоставленных членов разведки Ирана

Израиль утверждает, что министерство разведки Ирана играет ключевую роль в координации внешней деятельности Тегерана, включая взаимодействие с вооруженными группировками в регионе. В сообщении также говорится, что во время боевых действий в секторе Газа израильские военные обнаружили документы, свидетельствующие о попытках создать совместный разведывательный штаб с участием ливанской группировки «Хезболла», палестинской группировки «Хамас» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).