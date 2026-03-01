МИД Израиля объявил о намерении усилить удары по Ирану

«Жестокие нападения иранского режима на всех своих соседей еще раз доказывают, что это – режим террора, угрожающий региону и всему миру. Как мы недавно убедились, он кровожаден и жесток даже по отношению к собственному народу, – заявил Саар. Добавив: «Мы усилим удары по этому опасному режиму!»