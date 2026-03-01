Газета
Главная / Политика /

МИД Израиля объявил о намерении усилить удары по Ирану

Ведомости

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил с резким заявлением в адрес Тегерана, пообещав нарастить удары по Ирану. Обращение было размещено в Telegram-канале МИД Израиля. В своем обращении Саар назвал происходящее «исторической кампанией» против Ирана, который, по его словам, поставил целью уничтожение еврейского государства.

Саар высоко оценил действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, по мнению главы МИДа, руководит кампанией «с силой, смелостью и мудростью». Глава израильского внешнеполитического ведомства также обвинил Иран в агрессии против соседних стран и жестокости по отношению к собственному народу.

«Жестокие нападения иранского режима на всех своих соседей еще раз доказывают, что это – режим террора, угрожающий региону и всему миру. Как мы недавно убедились, он кровожаден и жесток даже по отношению к собственному народу, – заявил Саар. Добавив: «Мы усилим удары по этому опасному режиму!»

Что известно о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи. Главное

Политика / Международные новости

28 декабря 2025 г. в Тегеране вспыхнули массовые протесты, которые позже охватили всю страну. Причиной стало недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен.

Президент США Дональд Трамп 2 декабря в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил о готовности американской стороны оказать поддержку участникам протестов в Иране.

Как сообщил Иранский фонд по делам мучеников и ветеранов, в ходе протестов в Иране погибли 3117 человек, 2427 из них были гражданскими лицами и сотрудниками служб безопасности.

Читайте также:Отмена рейсов между Россией и Ближним Востоком. Главное
