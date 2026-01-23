Газета
Главная / Политика /

Власти Ирана подтвердили гибель более 3000 человек во время протестов

В ходе протестов в Иране погибли 3117 человек. Об этом сообщил Иранский фонд по делам мучеников и ветеранов, передает Press TV.

Согласно заявлению фонда, 2427 из погибших были гражданскими лицами и сотрудниками служб безопасности. В сообщении указано, что многие из них были случайными прохожими и «участниками акций, застреленными организованными группами».

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря. Участие в них приняли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее протестные акции охватили все провинции республики. 13 января CBS News сообщил, что в результате масштабных протестов по всему Ирану могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек. Силовые структуры Ирана арестовали 3000 человек за участие в беспорядках.

17 января ТАСС сообщал, что на протяжении нескольких дней протестов в Иране подожгли свыше 50 мечетей и 180 машин скорой помощи. В Тегеране подверглись поджогам 26 банков и 25 мечетей, в общей сложности по всей стране атакам и поджогам подверглись 53 мечети.

