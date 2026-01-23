Власти Ирана подтвердили гибель более 3000 человек во время протестов

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря. Участие в них приняли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее протестные акции охватили все провинции республики. 13 января CBS News сообщил, что в результате масштабных протестов по всему Ирану могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек. Силовые структуры Ирана арестовали 3000 человек за участие в беспорядках.